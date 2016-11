ATV 20:15 bis 22:20 Abenteuerfilm Der 13te Krieger USA 1999 Nach dem Buch von Michael Crichton 2016-11-27 23:15 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der Edelmann und Krieger Ahmed Ibn Fadlan wird wegen einer Affäre mit einer verheirateten Frau aus Bagdad verbannt. Als Botschafter der arabischen Welt soll er fortan die Länder im hohen Norden erkunden. Sein Weg führt ihn direkt in die Arme des mächtigen Wikingerführers Buliwyf, der den Fremdling in ein dunkles Rätsel einweiht: In immer kürzeren Abständen überfallen mysteriöse Krieger aus den Wäldern die Dörfer der skandinavischen Küsten und dezimieren deren Bevölkerung. Ein geweihter Kreis aus 13 Kriegern soll dem Spuk endgültig ein Ende setzen. Und Ahmed ist der 13te ?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Antonio Banderas (Ahmed Ibn Fahdlan) Diane Venora (Königin Weilew) Omar Sharif (Melchisidek) Vladimir Kulich (Buliwyf, der 1ste Krieger) Daniel Southern (Edgtho, der Schweigsame) Neil Maffin (Roneth, der Reiter) Dennis Storhøi (Herger, der Fröhliche) Originaltitel: The 13th Warrior Regie: John McTiernan Drehbuch: William Wisher, Warren Lewis Kamera: Peter Menzies Jr. Musik: Jerry Goldsmith Altersempfehlung: ab 12