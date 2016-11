ATV 17:25 bis 17:55 Comedyserie Anger Management Charlies böser Vater USA 2012 2016-11-28 13:40 Stereo Merken Charlie (Charlie Sheen) bekommt einen unerwarteten und zudem ziemlich unwillkommenen Besuch von seinem Vater Martin (Martin Sheen). Doch es kommt noch schlimmer. Martin erklärt, dass er aus Kalifornien in Charlies Nähe ziehen will, um mehr Zeit mit seinem Sohn verbringen zu können. In der Zwischenzeit versucht Charlie, seiner Patientin Lacey (Noureen DeWulf) zu helfen, die beim Autofahren ein ausgesprochen aggressives Verhalten an den Tag legt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Goodson) Selma Blair (Kate Wales) Shawnee Smith (Jennifer Goodson) Daniela Bobadilla (Sam Goodson) Noureen DeWulf (Lacey) Michael Arden (Patrick) Derek Richardson (Nolan) Originaltitel: Anger Management Regie: Bob Koherr Drehbuch: Daley Haggar, David Dorfman Kamera: Peter Smokler Musik: Raney Shockne Altersempfehlung: ab 6