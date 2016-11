ATV 05:35 bis 06:00 Comedyserie Retired at 35 Das Apartment USA 2012 Stereo Merken Elaine verhält sich seit einiger Zeit merkwürdig. David wundert sich und will der Sache auf den Grund gehen. Dabei kommt Elaines wohlgehütetes Geheimnis ans Licht: Obwohl sie wieder mit Alan glücklich unter einem Dach wohnt, hat sie ihr Apartment noch nicht aufgegeben. David vermutet, dass seine Mutter noch mehr Geheimnisse vor ihm hat. Verzweifelt bittet er Amy um Hilfe?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Segal (Alan Robbins) Johnathan McClain (David Robbins) Marissa Jaret Winokur (Amy Robbins) Josh McDermitt (Brandon) Jessica Walter (Elaine Robbins) Danneel Ackles (Jenn Harris) Amy Hill (Mary) Originaltitel: Retired at 35 Regie: Shelley Jensen Drehbuch: Chris Case, Mike Dieffenbach