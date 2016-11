ATV 2 02:45 bis 03:25 Krimiserie Flashpoint - Das Spezialkommando Tag der Abrechnung CDN 2011 Stereo Merken Ein kühner Raubüberfall in einem Stadion lockt Team 1 in eine Falle: Ein brutaler Ex-Cop will sich an dem Mann rächen, den er für Zerstörung seines Lebens verantwortlich macht: Sergeant Greg Parker. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Dillon (Ed Lane) Amy Jo Johnson (Jules Callaghan) Enrico Colantoni (Sgt. Gregory Parker) David Paetkau (Sam Braddock) Sergio Di Zio (Mike Scarlatti) Clé Bennett (Raf Rousseau) Aaron Douglas (Gil Collins) Originaltitel: Flashpoint Regie: Kelly Makin Drehbuch: Aubrey Nealon, Mark Ellis, Stephanie Morgenstern Kamera: Stephen Reizes Musik: Amin Bhatia, Ari Posner Altersempfehlung: ab 16