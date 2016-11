ATV 2 20:15 bis 21:05 Krimiserie The Closer Fette Beute USA 2009 2016-11-25 00:20 Stereo Merken Phil Adams wird ermordet im Kofferraum seines Autos entdeckt. Das Raubdezernat hat schon seit einigen Tagen nach ihm gefahndet, weil er verdächtigt wurde, einem Juwelenhändler vor kurzem Diamanten im Wert von über drei Millionen Dollar gestohlen zu haben. Doch in seinem Auto finden sich keine Diamanten. Brendas Team versucht Adams' letzte Tage zu rekonstruieren. Dabei stoßen die Ermittler auf das Überwachungsvideo eines Diners, auf dem Adams mit einem anderen Mann zu sehen ist. Adams' Frau behauptet, dass ihr Mann mit dem Unbekannten schon länger über die Internet-Seite "Quiet Affairs" in Kontakt stand?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyra Sedgwick (Deputy Chief Brenda Johnson) J.K. Simmons (Assistant Chief Will Pope) Corey Reynolds (Sergeant David Gabriel) Jon Tenney (Agent Fritz Howard) Robert Gossett (Commander Taylor) Anthony Denison (Detective Andy Flynn) Anthony John Denison (Detective Andy Flynn) Originaltitel: The Closer Regie: Scott Ellis Drehbuch: Duppy Demetrius, Leo Geter Kamera: David A. Harp Musik: James S. Levine