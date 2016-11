ATV 2 14:05 bis 15:00 Serien Las Vegas Ein Mann sieht rot USA 2003 Stereo Merken Ausgerechnet Eds Tochter Delinda fällt auf eine Trickbetrügerin herein, die ihr gefälschte Jetons andreht. Danny lernt unterdessen am Pool die geheimnisvolle Schönheit Shelly kennen und verknallt sich Hals über Kopf. Auch das erste gemeinsame Date ist ein voller Erfolg. Am nächsten Morgen hat Ed jedoch schlechte Nachrichten: In der Bar, in der sie den Abend verbracht haben, wurde ein Diamantarmband gestohlen. Es folgt die ernüchternde Erkenntnis für den verliebten Danny: Shelly ist die Trickbetrügerin! Als er sie mit den Vorwürfen konfrontiert, hat sie allerdings eine plausible Erklärung für ihr Verhalten parat?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Caan (Edward 'Big Ed' Melvin Deline) Josh Duhamel (Danny McCoy) Nikki Cox (Mary Connell) Vanessa Marcil (Samantha "Sam" Jane Marquez) Molly Sims (Delinda Deline) Vincent Ventresca (Elliot) Paul Ben-Victor (Michael) Originaltitel: Las Vegas Regie: Greg Yaitanes Drehbuch: Daniel Arkin Kamera: Bill Roe Musik: John Nordstrom Altersempfehlung: ab 6