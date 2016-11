SWR 2 20:03 bis 01:00 Sonstiges ARD-Radionacht für Kinder Abgefahren! Die ARD-Kinderradionacht auf Zeitreise Live Merken Mit voller Absicht setzen die Kinderradioredaktionen der ARD erneut alles daran, Kinder vom Schlafen abzuhalten. Unverantwortlich? Nein! Im Einklang mit schulischen Lesenächten, die in vielen Schulen auf den Termin der Radionacht gelegt werden, gelingt es, Geschichten und Hörspiele zu einem besonderen Erlebnis zu machen. So werden auch Kinder erreicht, die sich für das Lesen und intensives Zuhören sonst nicht so ohne Weiteres begeistern lassen. Nach den Themen "Weltall" (2013), "Unterwasserwelt!" (2014) und "Erfindungen!" (2015) geht es nun um "Zeitreisen". Als Ursendung gibt es wieder ein extra für die Radionacht geschriebenes Hörspiel. Die Radionacht wendet sich an Kinder von sieben bis 13 Jahren. Wie in den Vorjahren wird es wieder Hunderte privat organisierter "Wachbleibepartys" geben. Und viele Schulen in ganz Deutschland werden eigene Lesenächte feiern. Lehrer suchen sich gezielt Programminhalte der Nacht heraus, die sie mit ihren Schülern dann in eigens eingerichteten Zuhörräumen verfolgen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Ralph Erdenberger