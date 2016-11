SWR 2 08:30 bis 08:58 Sonstiges Wissen Erleuchtung - Konjunktur eines religiösen Begriffs Merken Ein Lichtstrahl des Himmels, die Begegnung mit einem Guru, eine lebensbedrohliche Krankheit, die Irritation durch einen Gedanken - und das ganze Leben ändert sich. Christliche Heilige fühlten sich von Gott erleuchtet, Philosophen durch einen plötzlichen Gedankenblitz. "Erleuchtung" nimmt heute in der spirituellen Szene eine Schlüsselstellung ein. Es treten erleuchtete Meister und Meisterinnen auf und stellen innere Stille, Glück, Frieden, Lebenssinn, Göttlichkeit in Aussicht. Doch der Weg dorthin könne nicht erzwungen werden. Es gebe kein Rezept, keine Methode, keine Technik. Der Suchende könne sich nur bereit machen für das große Erlebnis. In Google-Kalender eintragen