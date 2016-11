Bayern 2 17:05 bis 18:00 Magazin radioWelt Magazin am Abend Gespräch mit Annabelle Zametzer, BR-Kinderfunk, zur ARD-Kinderradio-Nacht / Gespräch mit Jens Spahn, Parlamentarischer CDU-Staatssekretär beim Bundesfinanzminister, zur Rentenreform / Gespräch mit Ulrich Wotschikowsky, Wolfsexperte und passionierter Jäger, zu Wolfsrudel in Bayern Merken Gespräch mit Annabelle Zametzer, BR-Kinderfunk, zur ARD-Kinderradio-Nacht / Gespräch mit Jens Spahn, Parlamentarischer CDU-Staatssekretär beim Bundesfinanzminister, zur Rentenreform / Gespräch mit Ulrich Wotschikowsky, Wolfsexperte und passionierter Jäger, zu Wolfsrudel in Bayern In Google-Kalender eintragen Moderation: Christoph Peerenboom