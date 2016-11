Bayern 2 08:30 bis 09:00 Sonstiges kulturWelt Aktuelles Feuilleton "Spaniens Goldene Zeit. Die Ära Velázquez" in der Hypo-Kunsthalle München / Kindsmörderin und Feministin. Euripides' "Medea" am Volkstheater München / Zeitreise ins koloniale Indien. Shumona Sinhas Roman "Kalkutta" / Musik: The Weeknd, "Starboy" (Universal) Merken "Spaniens Goldene Zeit. Die Ära Velázquez" in der Hypo-Kunsthalle München / Kindsmörderin und Feministin. Euripides' "Medea" am Volkstheater München / Zeitreise ins koloniale Indien. Shumona Sinhas Roman "Kalkutta" / Musik: The Weeknd, "Starboy" (Universal) In Google-Kalender eintragen Moderation: Christoph Leibold