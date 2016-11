hr2 20:05 bis 02:00 Sonstiges ARD-Radionacht für Kinder Abgefahren! Die ARD-Kinderradionacht auf Zeitreise Live Merken Fünf Stunden lang spüren wir genialen Gedanken nach. Wir senden Hörspiele, Lesungen, Reportagen, Comedys und viel Musik. Wie immer können die Kinder live dabei sein mit ihren Ohren am Radio, per Telefon in der Sendung und beim Hörspiel-Live-Voting im Internet. Die Sendung wird von allen ARD-Anstalten übertragen. Im Vorfeld gab es auch dieses Jahr wieder einen Wettbewerb, bei dem die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen könnten. Anmelden können Sie sich im Internet unter www.kinderradionacht.de. Hier verraten wir im Lauf der Zeit immer mehr über unsere Pläne für die fünf Sendestunden. Spätestens ab September finden Sie im Internet viele Anregungen und Tipps, wie Sie eine gelungene Kinderradionacht vorbereiten und durchführen können. In Google-Kalender eintragen Moderation: Ralph Erdenberger