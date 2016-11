hr2 05:03 bis 06:00 Sonstiges ARD-Nachtkonzert (IV) Merken <bk>Johannes Brahms: Serenade D-Dur, Scherzo op. 11 (Philharmonia Baroque Orchestra, Leitung: Nicholas McGegan)<ek><bk>Luigi Boccherini: Gitarrenquintett Nr. 4 D-Dur, Grave assai (José de Udaeta, Kastagnetten; Le Concert des Nations, Leitung: Jordi Savall)<ek><bk>Antonio Lolli: Violinkonzert C-Dur, Allegro op. 2a Nr. 2 (Giuliano Carmignola, Violine; Venice Baroque Orchestra, Leitung: Andrea Marcon)<ek><bk>Robert Schumann: "Gesänge der Frühe" op. 133 (Piotr Anderszewski, Klavier)<ek><bk>Christoph Willibald Gluck: "Orphée et Eurydice", Chaconne (Kammerorchester "Carl Philipp Emanuel Bach", Leitung: Hartmut Haenchen)<ek><bk>Joseph Haydn: Sinfonie Nr. 42 D-Dur, Finale (Academy of Ancient Music, Leitung: Christopher Hogwood)<ek>. In Google-Kalender eintragen