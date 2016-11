ORF 1 10:25 bis 12:05 Drama Das Leuchten der Stille USA 2010 Untertitel Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Herzergreifende Romanze nach einem Bestseller von Nicholas Sparks ('Wie ein einziger Tag', 'Das Lächeln der Sterne'). Soldat Channing Tatum ('Magic Mike', 'G.I. Joe') und Amanda Seyfried ('Mamma mia!', 'Briefe an Julia', 'Les Misérables') werden als frisch verliebtes Paar getrennt. Nach den Geschehnissen von 9/11 wird ihre Liebe auf eine harte Probe gestellt. Meisterhaft gefühlvoll von Lasse Halström ('Chocolat', 'Casanova') in Szene gesetzt. Es ist Liebe auf den ersten Blick. John Tyree, Soldat der US Army, lernt auf seinem Heimaturlaub die bezaubernde Studentin Savannah kennen. Nach zwei unvergesslichen Wochen muss sich das Paar trennen. John muss für ein Jahr zurück zu seiner Einheit. Mit Briefen wollen die beiden Liebenden Kontakt halten. Kurz vor dem geplanten Wiedersehen kommt es jedoch zu den Anschlägen vom 11. September. John verlängert seinen Militärdienst und stellt damit seine Liebe auf eine harte Probe. Von Savannah erhält er nämlich immer seltener einen Brief. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Channing Tatum (John Tyree) Amanda Seyfried (Savannah Curtis) Richard Jenkins (Mr. Tyree) Henry Thomas (Tim Wheddon) D. J. Cotrona (Noodles) Cullen Moss (Rooster) Gavin McCulley (Starks) Originaltitel: Dear John Regie: Lasse Hallström Drehbuch: Jamie Linden Kamera: Terry Stacey Musik: Deborah Lurie Altersempfehlung: ab 12