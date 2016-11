DR Kultur 14:07 bis 15:00 Sonstiges Kompressor Das Kulturmagazin Rembrandt als Bügelbrett: 100 Jahre Readymade / Djihad - Theaterstück in Saarbrücken / Der Sound-Artist Florian Hecker: "Formulations" - Ausstellung im MMK3 Frankfurt Merken Rembrandt als Bügelbrett: 100 Jahre Readymade / Djihad - Theaterstück in Saarbrücken / Der Sound-Artist Florian Hecker: "Formulations" - Ausstellung im MMK3 Frankfurt In Google-Kalender eintragen Moderation: Christine Watty