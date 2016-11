ORF 1 05:30 bis 06:00 Comedyserie The Millers Überraschung USA 2014 Stereo Untertitel 16:9 Merken Carols Geburtstag rückt immer näher. Da es Carol bisher immer geschafft hat, die Überraschungsfeiern zu vereiteln, überlegt sich Nathan diesmal einen besonders tollen Plan. Er vergisst jedoch, dass seine Mitstreiter nicht so perfekt sind, wie er es angenommen hat. Sein Vater hat vergessen die Leute einzuladen, Debbie verplappert sich ständig und Adam als Warnwache ist eingeschlafen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Margo Martindale (Carol Miller) Jayma Mays (Debbie) Nelson Franklin (Adam) Will Arnett (Nathan Miller) Beau Bridges (Tom Miller) J. B. Smoove (Ray) Danny Vasquez (Juan Mario) Originaltitel: The Millers Regie: James Burrows Drehbuch: Elizabeth Tippet Kamera: Gary Baum Altersempfehlung: ab 6