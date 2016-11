ORF 3 22:10 bis 00:00 Drama Paradies: Glaube A, D, F 2012 2016-11-25 02:55 Untertitel Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Für Anna Maria, eine alleinstehende Frau um die 50, liegt das Paradies bei Jesus. Ihren Urlaub verbringt sie damit, mit einer 40 cm großen Wandermuttergottes-Statue von Haus zu Haus zu gehen, um Österreich wieder katholisch zu machen. Als eines Tages ihr Ehemann, ein an den Rollstuhl gefesselter Moslem, nach Jahren der Abwesenheit aus Ägypten zurückkommt, beginnt ein Kleinkrieg um Ehe und Religion. "PARADIES: Glaube" untersucht, was es bedeutet, das Kreuz auf sich zu nehmen und erzählt von der Sehnsucht nach Liebe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Maria Hofstätter (Anna Maria) Nabil Saleh (Nabil) René Rupnik (Herr Rupnik) Natalya Baranova (Natalya) Trude Masur (Ehepaar) Dieter Masur (Ehepaar) Michaela Hurdes-Galli (Frau mit Katze / Legio Herz Jesu) Originaltitel: Paradies: Glaube Regie: Ulrich Seidl Drehbuch: Ulrich Seidl, Veronika Franz Kamera: Edward Lachman, Wolfgang Thaler Altersempfehlung: ab 16

