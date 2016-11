ORF 3 20:15 bis 22:10 Drama Paradies: Liebe A, D, F 2012 2016-11-27 03:20 Untertitel Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken An den Stränden Kenias kennt man sie als Sugarmamas: Europäische Frauen, denen junge schwarze Beachboys Liebesdienste bieten, um so ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Teresa, 50jährige Wienerin und Mutter einer pubertierenden Tochter, reist als Sextouristin in das Urlaubsparadies, um die Liebe zu finden. Sie wechselt von einem Beachboy zum nächsten, von einer Enttäuschung zur anderen. Die Liebe am Strand von Kenia ist ein Geschäft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Margarete Tiesel (Teresa) Peter Kazungu (Munga) Inge Maux (Freundin von Teresa) Carlos Mkutano (Salama) Gabriel Mwarua (Gabriel) Josphat Hamisi (Josphat) Dunja Sowinetz (Urlaubsfreundinnen) Originaltitel: Paradies: Liebe Regie: Ulrich Seidl Drehbuch: Ulrich Seidl, Veronika Franz Kamera: Ed Lachman, Wolfgang Thaler Altersempfehlung: ab 16