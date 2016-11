ORF 2 20:15 bis 21:20 Krimiserie Ein Fall für zwei Folge: 298 Unterm Lindenbaum D, A, CH 2013 Stereo Untertitel 16:9 Merken Dorothee Constapel, Vermieterin eines Bordells, liegt erschlagen in ihrer Wohnung. Die Vermutung liegt nahe, den Täter im Rotlichtmilieu zu suchen. Doch dann entdeckt die Polizei, dass ihre umfangreiche Sammlung originaler Goethe-Briefe geraubt wurde. Matula schaut sich in der edlen Frankfurter Gegend des Opfers genauer um. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Claus Theo Gärtner (Matula) Paul Frielinghaus (Dr. Markus Lessing) Caroline Grothgar (Kristin Wernstedt) Anita Vulesica (Agnieszka) Sabine Vitua (Anette Winterfeld) Ingo Naujoks (Ingo Kringe) Esther Esche (Lydia) Originaltitel: Ein Fall für zwei Regie: Axel Barth Drehbuch: Johannes Rotter, Bettina Auer Kamera: Harald Cremer, Arnd Geisheimer Musik: Patrick Schmitz