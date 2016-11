ORF 2 17:30 bis 18:30 Magazin heute leben Band-Projekt "Zelinzki" / Eva Poleschinski designt Roben für Miss Austria / Society-News mit Isabella Großschopf / Backen / Weihnachtskrippen selbst gebaut A 2016 2016-11-25 04:40 Stereo 16:9 Merken Band-Projekt "Zelinzki": Beatrix Neundlinger, Stefan Schubert, Alex Meik, Robert Kainar und Friedrich Pürstinger untersuchen mit ihrem neuen Band-Projekt "Zelinzki" die aktuellen Befindlichkeiten der Österreicherinnen und Österreicher in Zeiten von Grenzzäunen und der zweiten allgemeinen Verunsicherung. Der Titel ihres multimedialen Musikprogramms, mit dem sie die Zuhörer/innen auf eine Reise durch literarische und musikalische Genres schicken: "Zwischen Wut und Übermut". Eva Poleschinski designt Roben für Miss Austria: Am Sonntag fliegt die amtierende Miss Austria 2016 zur Miss-World-Wahl - welche von Eva Poleschinski designten Roben sie für die Shows einpackt, zeigt sie in "heute leben". Society-News mit Isabella Großschopf: Gesellschaftsreporterin Isabella Großschopf lässt die Highlights der Woche Revue passieren. Backen: Meisterpatissier Herwig Gasser bäckt Sisi-Lebkuchen und Champagnerbiskotten. Weihnachtskrippen selbst gebaut: "heute leben" besuchte Krippenbauer Hans Knapp in Tirol. Er zeigt, wie man eine Weihnachtskrippe leicht selbst bauen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Verena Scheitz Originaltitel: heute leben