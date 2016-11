ORF 2 05:35 bis 05:55 Magazin heute konkret Starthilfe - Vorsicht Explosionsgefahr A 2016 Stereo 16:9 Merken Starthilfe - Vorsicht Explosionsgefahr: Je kälter es wird, umso größer ist die Gefahr, dass das Auto in der Früh nicht und nicht anspringen will. Wenn sich dann jemand beherzt bereit erklärt, einem Starthilfe zu leisten, kann man nur hoffen, er weiß, was er tut. Denn die Fehler, die dabei immer wieder passieren, können sehr teuer werden. So können etwa die Bordcomputer beider Autos kaputt gehen, abgesehen von Funkenflug und Explosionsgefahr. Ein Experte erklärt die "Dos and Don'ts" und demonstriert anschließend im Studio, wie man sich sogar selbst Starthilfe leisten kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Claudia Reiterer Originaltitel: heute konkret