ORF 1 16:55 bis 19:05 Ski FIS Weltcup Skispringen Ruka HS 142 Das Springen 2016 Stereo Live 16:9 Im finnischen Kuusamo startet die neue Saison des Skisprung-Weltcups. Auf der Rukatunturi-Schanze (HS142) melden sich die besten Skispringer am 25. und 26.11. zum Kampf um ihre ersten Punkte in der Gesamtwertung. Die vergangene Saison hat der Slowene Peter Prevc als Gesamtweltcupsieger überlegen abgeschlossen. Severin Freund platzierte sich hinter ihm auf Rang 2 und den dritten Platz schaffte der Norwege Kenneth Gangnes.