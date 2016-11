Schweiz 2 11:25 bis 12:15 Telenovela Alisa - Folge deinem Herzen Folge: 63 D 2009 Stereo Merken Alisa schwankt zwischen Trauer und Wut, als Christian glaubt, sie habe sich die Affäre zwischen Oskar und Ellen nur ausgedacht, um ihn zurückzugewinnen. Sie bricht endgültig mit Christian. Auch Paul ist wütend und verzweifelt, als er feststellt, dass er weiterhin von Oskar abhängig und zum Schweigen verurteilt ist. In ihrem Kummer suchen Alisa und Paul Trost beieinander. Bernhardt Hundt hingegen läuft die Zeit davon: Karl ist ihm und Oskar auf die Spur gekommen. Fieberhaft versucht Bernhardt zu verhindern, dass Karl und Ludwig den falschen Prototyp in seinem Schrank entdecken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Theresa Scholze (Alisa Lenz) Jan Hartmann (Christian Castellhoff) Nadine Warmuth (Ellen Burg) Andreas Hofer (Oskar Castellhoff) Thomas Gumpert (Ludwig Castellhoff) Claudia Brosch (Liliana Castellhoff) Marie Worch (Tamara Castellhoff) Originaltitel: Alisa - Folge deinem Herzen Regie: Jan Hinrik Drevs, Herbert Wüst Drehbuch: Andreas Fuhrmann Kamera: Anja Knoblauch, Björn Behrens Musik: Curt Cress, Chris Weller, Manuel Mayer