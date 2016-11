Schweiz 2 05:10 bis 05:55 Serien Madam Secretary Schrecklicher Verdacht USA 2014 Dolby Digital HDTV Merken Aussenministerin Elizabeth McCord hat sich entschieden, den Tod ihres Vorgängers Vincent Marsh näher zu untersuchen. Mithlfe von Henry, der immerhin ein ehemaliger Militärpilot ist, und ihrer einstigen CIA-Kollegin Isabelle will sie herausfinden, ob jemand Marshs Flugzeug manipuliert hat. Elizabeth weiss, dass sie sich damit auf heikles Terrain wagt. Es dauert denn auch nicht lange, und Russell Jackson lässt Elizabeth wissen, dass sie ihre Nase nicht in die Affäre Marsh stecken solle. Und Jackson hat auch noch anderes vor: Er will Matt als Spion gewinnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Téa Leoni (Elizabeth McCord) Timothy Daly (Henry McCord) Zeljko Ivanek (Russell Jackson) Keith Carradine (President Conrad Dalton) Bebe Neuwirth (Nadine Tolliver) Kathrine Herzer (Alison McCord) Evan Roe (Jason McCord) Originaltitel: Madam Secretary Regie: James Whitmore Jr. Drehbuch: David Grae Musik: Transcenders Altersempfehlung: ab 12