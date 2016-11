Schweiz 1 23:45 bis 00:20 Show Deville Late-Night-Show CH 2016 2016-11-26 23:40 Stereo HDTV Merken Der ehemalige Kindergärtner, Punkmusiker und Kabarettist Dominic Deville führt schlagfertig, charmant und mit einer Prise Provokation durch die Late-Night-Show aus dem Zürcher Club Mascotte. Seine Sicht auf die Welt sowie Gäste aus Unterhaltung, Kunst, Politik und Medien, pointenreiche Stand-ups mit satirischem Gespür und überraschende Einspielfilme erwarten die Zuschauerinnen und Zuschauer bei "Deville". An Dominic Devilles Seite: Manuel Stahlberger, der mit seinem trockenen Humor für weitere Akzente sorgt. In der ersten Sendung der zweiten Staffel ist Popsänger Baschi zu Gast. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dominic Deville Originaltitel: Deville