Aeschbacher Mit Leidenschaft CH 2016 Christa Markwalder Gradlinig - respektvoll - charmant. In ein paar Tagen gibt die umtriebige Politikerin ihr Amt als Nationalratspräsidentin zurück. Die letzten zwölf Monate sind bei ihr geprägt von etlichen Reisen in ferne Länder. In bester Erinnerung bleiben Anlässe in der Heimat: So verhilft die 41-jährige Juristin der Schweizer Schokolade zu mehreren prominenten Auftritten im Parlament und schwärmt von einer Weindegustation in ihrem Ratszimmer mit Botschaftskollegen. Ein Termin jagt den nächsten - Kraft und den notwendigen Ausgleich findet die Burgdorferin beim Cellospielen. Und sie wird auch nicht müde, wenn es darum geht, einen EU-Beitritt der Schweiz schmackhaft zu machen. Martin Dürrenmatt Im Alter von drei Jahren sind sie sein Lieblingsspielzeug - heute gehören Schere und Kamm zu Martin Dürrenmatts wichtigsten Arbeitsinstrumenten. Keiner schneidet die Haare wie er, und so überrascht es auch nicht, dass sich mittlerweile viele Prominente vom Haarmeister verwöhnen lassen. Wenn sich der 25-Jährige an die Arbeit macht, das Kopfhaar mit ausgefallenen Schnitten, Farben und Stylings bearbeitet, dann heimst der Basler gleich reihenweise Titel ein. Im Frühling hat der Tausendsassa bereits seinen fünften Weltmeistertitel gewonnen. Doch sein Wissen behält er nicht etwa für sich. Martin Dürrenmatt gibt Haar- und Schminktipps in Form von Seminaren an Salons, aber auch Leuten mit Kundenkontakt weiter. Rosamaria und Heiner Kubny sind infiziert vom Polarvirus. Sie kennen die kältesten Regionen der Erde fast besser als ihre Heimat Schweiz. Seit 20 Jahren bereisen die beiden die Pole, zuerst die Antarktis, später vermehrt die Arktis. Ihre Leidenschaft für die "Kühlschränke" des Planeten ist derart gross, dass sie eine eigene halbjährlich erscheinende Zeitschrift mit Fakten zu Kultur, Klima und Natur publizieren. Und sie geben ihre Erfahrungen in Form von begleiteten Reisen weiter und haben Naturfreaks in Scharen mit dem polaren Virus angesteckt. Martina Hingis hat fast alles gewonnen, was es im Tennissport zu gewinnen gibt. Als Einzelspielerin siegt sie in 43 Turnieren und fünf Grand Slams. Mit 17 Jahren ist sie bereits die Nummer 1 im Frauentennis und bleibt es 209 Wochen lang. Aufgrund von Dopingvorwürfen endet 2007 die märchenhafte Karriere mit einem argen Misston. Doch Martina Hingis lässt sich nicht beirren und kehrt 2013 als Doppelspielerin in den Tenniszirkus zurück. Für viele Insider überraschend kann sie schon nach kurzer Zeit mit grossartigen Leistungen überzeugen und gewinnt alleine in diesem Jahr mit Doppelpartnerin Sania Mirza vier Turniere und die Australian Open. Zudem holt sie mit Timea Bacsinszky in Rio de Janeiro sensationell die olympische Silbermedaille. Moderation: Kurt Aeschbacher Gäste: Christa Markwalder (Politikerin), Martin Dürrenmatt (Stylist und Coiffeur), Rosamaria Kubny (Polar-Reisende), Heiner Kubny (Polar-Reisender), Martina Hingis (ehemalige Tennisspielerin)