Servus TV 01:55 bis 03:20 Drama Anklage: Mord - Im Namen der Wahrheit USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Sie war eine der besten in ihrem Beruf, aber der Alkohol und tiefe Depressionen haben der Strafverteidigerin Cate McCall (Kate Beckinsale) den Job gekostet. Jetzt bekommt sie eine neue Chance. Cate soll den Fall einer jungen Mutter übernehmen, die wegen Mordes verurteilt wurde. Für die Anwältin erscheint die Beweislage mehr als zweifelhaft. Cate und ihr treuer Assistent Bridges (Nick Nolte) hoffen deshalb, in einem Wiederaufnahmeverfahren den Richter und die Jury von der Unschuld ihrer Klientin zu überzeugen. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei befürchten, dass von ihnen gefälschte Beweise und Verfahrensfehler entdeckt werden könnten. Aber sie kennen die früheren Probleme der Strafverteidigerin. Cate muss sich im Gerichtsprozess nicht nur mit hinterhältigen Detektiven und intriganten Anwaltskollegen auseinandersetzen, sondern auch mit ihrer eigenen schwierigen Vergangenheit. Einen Legal-Thriller der besonderen Art hat Karen Moncrieff mit "Anklage: Mord" realisiert. Der US-Regisseurin, von der auch das Drehbuch stammt, ging es weniger um einen stets überraschenden Handlungsverlauf als vielmehr um eine stimmige, vielschichtige Zeichnung ihrer Figuren. Als Glücksfall erwies sich dabei die Wahl der Schauspieler, denn Moncrieffs Film ist bis in kleinste Nebenrollen hervorragend besetzt. Kate Beckinsale hat die Rolle der tapferen Anwältin Cate McCall inne, Nick Nolte spielt gewohnt bravourös ihren Assistenten Bridges. Schauspieler: Kate Beckinsale (Cate McCall) Nick Nolte (Bridges) James Cromwell (Justice Sumpter) Anna Anissimova (Lacey) Clancy Brown (Brinkerhoff) David Lyons (Josh) Mark Pellegrino (Detective Welch) Originaltitel: The Trials of Cate McCall Regie: Karen Moncrieff Drehbuch: Karen Moncrieff Kamera: Antonio Calvache Musik: Peter Nashel Altersempfehlung: ab 12