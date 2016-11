Servus TV 20:15 bis 21:25 Dokumentation Unsere Welt - Stars schlagen Alarm Matt Damon - Eine gefährliche Zukunft USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Hollywood-Schauspieler Matt Damon zeigt, wie sich extreme Hitzewellen auf die Gesundheit auswirken können. Anhand neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse legt Damon dar, wie der Klimawandel und die steigenden Temperaturen zu einem nationalen, aber auch internationalen Problem der Gesundheitsfürsorge werden. Schauspieler Michael C. Hall reist nach Bangladesch, um aufzuzeigen, inwieweit der Klimawandel die Menschen in den kommenden Jahrzehnten betreffen kann. Prognosen besagen, dass Bangladesch schon bald zu 17 Prozent unter Wasser stehen könnte. Durch den Klimawandel soll zudem die Anzahl der Flüchtlinge im Jahr 2050 weltweit auf 150 Millionen Menschen steigen. Journalist und Pulitzer-Preisträger Thomas Friedman besucht nach Syrien und Ägypten den Jemen, um herauszufinden, wie sich der Klimawandel auf die instabile politische Situation im Nahen Osten auswirkt. Kreiert wurde die Doku-Serie von den beiden US-amerikanischen Produzenten Joel Bach und David Gelber, die gemeinsam mit insgesamt elf Emmy-Awards ausgezeichnet wurden. Als ausführende Produzenten engagierten sich Erfolgs-Regisseur James Cameron, Hollywood-Produzent Jerry Weintraub und Arnold Schwarzenegger sowie der Klima-Experte Daniel Abbasi. Weitere Ko-Produzenten sind der siebenfache Emmy-Preisträger Solly Granatstein und der CEO der Avatar Alliance Foundation, Maria Wilhelm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Years of Living Dangerously Kamera: Ronan Killeen Musik: Thomas Newman