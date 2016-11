Servus TV 07:50 bis 08:55 Dokumentation Auf legendären Routen Entlang des Mississippi Entlang des Mississippi F 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Mississippi - "Vater aller Flüsse", wie ihn die amerikanischen Ureinwohner nennen, hat schon immer eine wesentliche Rolle in Amerikas Kultur und seiner wirtschaftlichen Entwicklung gespielt. Er ist ein in jeder Hinsicht beeindruckender Strom - der Fluss mit den weltweit meisten Biegungen, dem größten Wasservolumen und den schärfsten Kontrollvorrichtungen. Der Mississippi war und ist aber auch eine Quelle der Inspiration für die Menschen, die an seinen Ufern leben. Filmemacher Yves Legrain Crist begibt sich auf eine Reise entlang dieses wichtigen Stromes und begegnet den Menschen, die sich an seinen Ufern angesiedelt haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mythical Roads