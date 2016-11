Silverline 23:55 bis 02:05 Actionfilm New World COR 2013 20 40 60 80 100 Merken Als die koreanische Verbrecherorganisation """"Goldmond"""" ihren Einfluss immer weiter ausbaut, wird der Undercover-Cop Ja-Seoung (Lee Jeong-jae) in das Syndikat eingeschleust. Mit der Zeit entwickelt der Polizist allerdings Sympathien für den Gangster Jeong Cheong (Jeong-min Hwang) und steht bald zwischen den Fronten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jung-Jae Lee (Lee Ja-sung) Min-sik Choi (Kang) Jeong-min Hwang (Jeong Cheong) Seong-Woong Park (Lee Jung-gu) Ji-hyo Song (Sin-woo) In-seo Kim (Ja-sungs Frau) Il-hwa Choi (Jang Soo-Ki) Originaltitel: Sin-se-gae Regie: Park Hoon Jeong Drehbuch: Park Hoon Jeong Kamera: Chung-Hoon Chung Altersempfehlung: ab 18