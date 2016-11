Silverline 10:55 bis 12:55 Horrorfilm Chillerama USA 2011 20 40 60 80 100 Merken Menschenfressende Killerspermien, schwule Werwölfe, sexbesessene Zombies und ein Frankenstein-Monster von Hitler persönlich geschaffen, das sich als Jude herausstellt! """"Chillerama"""" ist die ultimative Hommage an das Grindhouse-Kino! Als sich ein paar Freunde in einem Autokino treffen um einen Horrorfilm-Marathon zu sehen, ahnen sie nicht, dass sich direkt unter den Gästen eine Zombie-Epidemie ausbreitet, die in einem ultimativen Massaker endet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adam Rifkin (Miles Munson (segment "Wadzilla")) Sarah Mutch (Louise (segment "Wadzilla")) Ray Wise (Dr. Weems (segment "Wadzilla")) Lin Shaye (Baglady / Nurse Maleva (segments "Wadzilla" and "I Was a Tee) Tania Raymonde (Zelda (segment "Wadzilla")) Eric Roberts (General (segment "Wadzilla")) Miles Dougal (Hobo / Floyd (segments "Wadzilla" and "Zom-B-Movie))) Originaltitel: Chillerama Regie: Adam Green, Joe Lynch, Bear McCreary, Adam Rifkin, Tim Sullivan Drehbuch: Adam Rifkin, Tim Sullivan, Adam Green, Joe Lynch Musik: Patrick Copeland, Andy Garfield, Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16