Nick 08:20 bis 08:50 Trickserie SpongeBob Schwammkopf Folge: 141 Legenden aus Bikini Bottom - Der Fluch des Banns / Legenden aus Bikini Bottom - Kein Meer mehr USA 2011 Hartherzig verweigert Mr. Krabs einer seltsamen alten Dame einen Krabbenburger zum ermäßigten Preis. Die belegt daraufhin die Krosse Krabbe mit einem Fluch. Tatsächlich blieben von Stund an die Gäste aus und allerlei Unfälle ereignen sich. Um den Bann zu lösen, müssen Mr. Krabs und SpongeBob nun eine gefährliche Aufgabe erfüllen... Mr. Krabs erzählt SpongeBob und Patrick die schauerliche Geschichte des Hauptablassstopfens, den einst zwei Kinder im Spiel zogen und damit die ganze Unterwasserwelt in den Abgrund rissen. Vor allem Patrick will nun unbedingt diesen Ablassstopfen finden. Warum wohl? Originaltitel: SpongeBob SquarePants Drehbuch: Stephen Hillenburg, Derek Drymon