Nick 05:30 bis 05:45 Jugendserie Neds ultimativer Schulwahnsinn Überlebenstipps für Spirit-Wochen / Überlebenstipps für Kleidung USA, D 2006 Merken Überlebenstipps für Spirit-Wochen: Auf der Polk ist Spirit-Woche angesagt. Und am Ende der Woche werden Spirit-König und Spirit-Königin gekrönt. Der Geist, der alle Schüler der James Polk Schule vereint, wird durch die spaßige Veranstaltung neu belebt. Das interessiert Ned nicht sonderlich, bis er sieht, dass Suzie als Königin hoch im Kurs steht. Nun versucht er alles, um König zu werden. Denn wie alle wissen, werden König und Königin miteinander ausgehen. Jedoch hat Ned harte Konkurrenz. Martin Qwerly hat tolle Ideen. Es wird ein harter Wettkampf. Überlebenstipps für Kleidung: Kleidung ist ein wichtiger Bestandteil im Schulalltag. Ob sie nun modisch ist oder nicht. Ned hat mit einem "mädchenhaften" Kleidungsproblem zu kämpfen und gibt wichtige Tipps in Sachen Mode. Moze möchte endlich von Missys Modepolizei keine Strafzettel mehr bekommen. Und Cookie packt das Problem an der Wurzel und kreiert mit Crony einen völlig neuen Trend: Eine multifunktionale Schuluniform. Ob sie jemals in Serie gehen wird, ist allerdings fraglich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Devon Werkheiser (Ned Bigby) Lindsey Shaw (Jennifer Ann 'Moze' Mosely) Daniel Curtis Lee (Simon 'Cookie' Nelson-Cook) Daran Norris (Gordy) Rodney Banks (Hip Hop Kid) Alex Black (Seth Powers) Brooke Marie Bridges (Claire Sawyer) Originaltitel: Ned's Declassified School Survival Guide Musik: Emerson Palame, Emilio Palame