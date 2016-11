WDR 23:30 bis 00:00 Comedyserie Dittsche - Das wirklich wahre Leben Der unterhaltsame Wochenrückblick von und mit Olli Dittrich D 2016 2016-11-27 00:05 Stereo Live 16:9 Live TV Merken Der arbeitslose Dittsche taucht in gestreiftem Bademantel, Oberhemd und Jogginghosen regelmäßig in Ingos Eppendorfer Imbiss auf, um seine leeren Bierflaschen gegen volle auszutauschen. Dabei entspinnt sich zwischen Gast und Wirt ein typisches Stammtischgespräch zu aktuellen Themen aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Der ewige Stammgast Schildkröte schweigt dazu und trinkt sein Bier. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Olli Dittrich (Dittsche), Jon Flemming Olsen (Wirt Ingo), Franz Jarnach ("Schildkröte") Originaltitel: Dittsche - Das wirklich wahre Leben