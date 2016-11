WDR 22:00 bis 23:30 Talkshow Kölner Treff D 2016 2016-11-27 11:30 Stereo Untertitel 16:9 Merken Torsten Sträter: Wenn auch schon 50, zählt er wohl noch zu den Newcomern in der Unterhaltungsszene. Angefangen hat alles mit mehr oder weniger kurzen Geschichten für die Poetry Slam-Szene, mittlerweile hat Torsten Sträter eine eigene Sendung im WDR - "Sträters Männerhaushalt", so der Titel. Wie sich die späte Karriere anfühlt, warum er meist Mütze trägt und so gerne vorliest und was Batman mit seinem gelernten Beruf als Herrenschneider zu tun hat, darüber wird der waschechte Ruhrpott-Junge im Kölner Treff erzählen. Horst Lichter: Deutschlands bekanntester Schnauzbartträger, Horst Lichter, meldet sich mit einem neuen Buch zurück. Der Titel ist typisch Lichter "Keine Zeit für Arschlöcher", der Inhalt aber zeigt ihn von einer ganz neuen, nachdenklichen und sensiblen Seite. Lichter zieht eine Zwischenbilanz, will seinem Leben nochmals eine neue Richtung geben. Und er schwört sich: "Ich will nicht länger der Clown sein". Susanne Juhnke: Keiner konnte besser die Showtreppe am Samstagabend herunterschlendern als Harald Juhnke. Dass er mit vielen Dämonen kämpfte, wussten seine Fans - und liebten ihn dennoch. Susanne Juhnke war 34 Jahre mit Deutschlands größtem Entertainer verheiratet.. Fünf Jahre vor seinem Tod stellten die Ärzte die Diagnose Demenz fest - ausgelöst durch die schweren Alkoholexzesse ihres Mannes. Susanne Juhnke hat nun über die Jahre mit ihrem demenzkranken Mann und über seine letzten Jahre in einer Pflegeeinrichtung ein anrührendes Buch geschrieben "Was bleibt, ist die Liebe - Wie ich meinen Mann an das Vergessen verlor". Max Mutzke: Im Jahr 2004 wird er zu einem der bekanntesten Gesichter des Landes, als er mit dem Song "Can't wait until tonight" Deutschland beim ESC in Istanbul vertritt. Seither begeistert der Schwarzwälder Sänger sein Publikum mit einer Mischung aus Pop, Soul und Funk. Im Oktober veröffentlichte er das Album "Experience" mit den Musikern der NDR Radiophilharmonie - für Mutzke eine großartige Erfahrung, von der viele Musiker nur träumen können. Christine Neubauer: Nach ihrem Neuanfang vor fünf Jahren steht die beliebte Schauspielerin privat und beruflich auf der Sonnenseite des Lebens: Glücklich mit ihrem Lebensgefährten, pendelt sie zwischen Berlin und Mallorca und hat ihre Liebe zur Malerei entdeckt. In dem ARD-Film "Maria, Argentinien und die Sache mit den Weißwürsten" spielt die waschechte Münchnerin eine grantelnde bayerische Metzgerin, die sich mit ihrem Weißwurst-Rezept auf den Weg ins ferne Buenos Aires macht... Im Kölner Treff erzählt Christine Neubauer von ihrer Leidenschaft für Südamerika und für bayerische wie chilenische Hausmannskost, und verrät, warum ihr neues Motto "Süßstoff verboten" heißt und sie mittlerweile viel lieber zum Pinsel greift, als manche Rollenangebote anzunehmen. Michael Mittermeier: Beinahe drei Jahrzehnte dauert die Karriere Michael Mittermeiers nun schon an, zwischenzeitlich ist der bayerische Michi zu einem global player avanciert, der sich bei weitem nicht nur in Deutschland etablieren konnte. So glänzte er als deutscher Humorbotschafter mit eigens für den internationalen Markt konzipierten Shows schon bei bedeutenden Comedy-Festivals in Großbritannien, Südafrika und den USA. Einige Reiseerlebnisse haben Eingang in sein neues Buch "Die Welt für Anfänger" gefunden und werden auch im Kölner Treff zu hören sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Bettina Böttinger Gäste: Gäste: Torsten Sträter (Kabarettist), Horst Lichter (Fernsehkoch), Susanne Juhnke (Witwe von Harald Juhnke), Max Mutzke (Sänger), Christine Neubauer (Schauspielerin), Michael Mittermeier (Comedian) Originaltitel: Kölner Treff