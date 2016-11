WDR 20:15 bis 21:00 Dokumentation NRW bei Nacht - Ein TV-Event D 2016 2016-11-27 04:55 Untertitel HDTV Merken Wer nachts im Landeanflug über Nordrhein-Westfalen fliegt, kennt diesen faszinierenden Ausblick: Über manchen Regionen schimmern nur vereinzelte Inseln in der Dunkelheit, andernorts erscheint die Landschaft als ein einziges Lichtermeer. Städte und Industrieanlagen strahlen in den Nachthimmel, Fernseh- und Kraftwerkstürme blinken rot und gelb, Straßenbeleuchtungen schlängeln sich in endlosen Lichtfäden. "NRW bei Nacht" zeigt in opulenten Bildern das andere Gesicht eines Landes, das eigentlich niemals schläft. In NRW arbeiten zwischen 21 Uhr und sechs Uhr früh bald eine Million Menschen. Der Film erzählt von Nachtschichten an Hochöfen, in Großbäckereien oder an Druckstraßen und von gigantischen Schaufelradbagger, die sich auch in der Nacht in die rheinischen Braunkohlegebiete fressen. Auf unseren Autobahnen liefern sich die Ausbesserungskolonnen einen Wettlauf gegen die Zeit, denn um fünf Uhr morgens muss der Berufsverkehr wieder rollen. In den großen Container- und Hafenterminals werden auch nachts Güter auf Straßen und Schiene gebracht und der Flughafen Köln ist dann Deutschlands Luftdrehkreuz Nummer eins. Doch zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang putzen sich die Städte auch für die heraus, die nicht arbeiten müssen. Kirmes, Konzerte, Feuerwerk - erst die Nacht verleiht ihnen den richtigen Glanz. Und in keiner anderen Stadt Deutschlands wird in Clubs, Bars und Restaurants so viel Geld verdient wie in Köln. Licht ist ein Zeichen für Produktivität und Wohlstand - aber auch für Verschwendung. Naturschützer kritisieren längst die Lichtverschmutzung über den Ballungsräumen und beklagen den "Verlust der Nacht". Der Film zeigt, wo es in NRW am hellsten, aber auch wo es noch wirklich dunkel wird. Der "Sternenpark Eifel" ist einer der wenigen Regionen, die nachts vor Licht geschützt werden. Für Sternengucker öffnet sich hier das Tor zur Milchstraße. "NRW bei Nacht" zeigt das Land zwischen Metropolen und Peripherien mit überraschenden Bildern und Perspektiven. Drohnen- und Hubschrauberflüge ermöglichen spektakuläre Nacht-Aufnahmen, die in dieser Qualität und Dynamik noch nie gezeigt wurden. Die Macher des erfolgreichen zweiteiligen TV-Events "NRW von oben", Rüdiger Heimlich (Autor) und Jörg Siepmann (Regie), tauchen ein in den Nacht-Takt von NRW - mit mal pulsierenden, mal geruhsamen Bildern, die man so noch nicht gesehen hat! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: NRW bei Nacht - Ein TV-Event Regie: Rüdiger Heimlich/Jörg Siepmann