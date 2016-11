WDR 11:05 bis 11:55 Dokusoap Nashorn, Zebra & Co. Tiergeschichten aus dem Tierpark Hellabrunn Alle lieben Elefantenbaby Ludwig D 2012 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Elefantenbaby Ludwig soll zu seinen Tanten und die können ganz schön zickig sein - da muss der kleine Wonneproppen natürlich vorsichtig sein. Werden die Morgen kühler, schlafen die Meerschweinchen gern etwas länger. Oder werden die Langschläfer bei einem leckeren Frühstück schneller munter? Die Strahlenschildkröten haben im Dschungelzelt ein neues Revier bekommen, jetzt will der Direktor wissen, ob es ihnen auch gefällt. Freiwillig zunehmen ist bei Bärin Olga das Motto. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nashorn, Zebra & Co.