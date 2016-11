BR Fernsehen 01:55 bis 03:25 Familienfilm Das Traumhotel - Sri Lanka D, A 2010 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Im Tropenparadies Sri Lanka trifft der Hotelmanager Markus Winter auf berührende Schicksale und skurrile Typen. Da ist etwa die neue Servicekraft Lara, die auf Sri Lanka ihren Vater und ihre Schwester sucht, seit ihrer Kindheit hat sie die beiden nicht mehr gesehen. Die erste Begegnung verläuft allerdings weniger glücklich als erhofft. Unterdessen versucht die Touristin Nadja Bülow, den Tod ihres geliebten Mannes zu verarbeiten. In dem Auswanderer Leon findet sie einen guten Freund - und die Chance auf ein neues Glück. Dann ist da noch der exzentrische Millionär Gregor Pohlmann, der den Luxus im Hotel genüsslich auskostet und die Damenwelt mit seiner Großzügigkeit beeindruckt. Markus hingehen bleibt skeptisch: Ist der joviale Lebemann wirklich, wer er zu sein vorgibt? - "Das Traumhotel - Sri Lanka" führt auf eine spannende Reise in den Inselstaat im Indischen Ozean. Neben Christian Kohlund gehören Bernhard Bettermann, Saskia Valencia, Karl Fischer, Sabine Vitua, Miquel Herz-Kestranek und Florian Fitz zum großen Ensemble des Films. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Kohlund (Markus Winter) Saskia Valencia (Nadja Bülow) Bernhard Bettermann (Leon Groß) Jenny Jürgens (Monika Golz) Sabine Vitua (Lisbeth Harzer) Karl Fischer (Gregor Pohlmann) Ivonne Schönherr (Lara Grothe) Originaltitel: Das Traumhotel Regie: Otto W. Retzer Drehbuch: Ulrike Münch, Hans Münch Kamera: Gero Lasnig Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 6