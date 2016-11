BR Fernsehen 22:00 bis 23:00 Show Günter Grünwald zum 60sten D 2016 2016-11-25 03:25 Stereo 16:9 Merken Günter Grünwald wird 60 - und nimmt's mit Humor. BR Fernsehen feiert den Comedy-Star mit seinen lustigsten Sketchen und überraschenden Details aus einem rasant-kurvigen Lebenslauf. Gemeinsam durch die Sendung ratschen, lachen und lästern sich Günter Grünwald und Hannes Ringlstetter. Man nimmt zwei Freunde und Ur-Bayern wie Günter Grünwald und Hannes Ringlstetter, packt sie in eine Sendung und schaut, was passiert. Da wird es viele Überraschungen geben, aber eins ist sicher: Handfest, herzhaft, ungeschliffen und lustig wird es auf jeden Fall. Denn wer Günter Grünwald mag, der mag's gerne deftiger - so wie in der "Grünwald Freitagscomedy". Auch in seinen Bühnenprogrammen gibt sich der Ingolstädter Kabarettist und selbst ernannte "Deppenmagnet" nicht gerade zimperlich. Seine kernigen Figuren - den derben Hausmeister Bamberger, den cholerischen Sternekoch Joe Waschl oder den Kleinganoven Bonzo - sind bekannt. Allesamt Typen wie aus dem Leben gegriffen, grandios überzeichnet und unglaublich lustig. Aber wer ist der Mann hinter den vielen Gesichtern? Auf jeden Fall jemand, der sich privat nicht gerne ins Rampenlicht stellt. Umso mehr gibt es zu entdecken in Günter Grünwalds Lebenslauf - Hannes Ringlstetter hakt nach und geht ins Detail. Heraus kommt ein sehr persönlicher Streifzug durch das Bayern der letzten 60 Jahre - frei von Tümelei, dafür aber mit einer Riesenportion Humor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Günter Grünwald, Hannes Ringlstetter Originaltitel: Günter Grünwald zum 60sten

