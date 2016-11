Tele 5 02:20 bis 03:50 Actionfilm Der stählerne Adler IV CDN 1995 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Luftwaffen-General a.D. Charles "Chappy" Sinclair betreut eine Flugschule, die jugendlichen Sträflingen die Möglichkeit gibt, Verantwortungsbewußtsein und Teamgeist zu lernen. Mit von der Partie ist auch Doug Master, Ex-Kampfpilot. Bei einem Trainingsflug entdecken Doug und zwei Kids auf einer Air-Force-Base Bio-Waffen. Ein durchgeknallter General will damit auf eigene Faust Kuba dem Erdboden gleichmachen. Das können Chappy, Doug und die Kids natürlich nicht zulassen. In der Luft und am Boden zeigen sie den Schergen des Generals, was Sache ist. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Louis Gossett jr. (Chappy Sinclair) Jason Cadieux (Doug Masters) Al Waxman (General Kettle) Joanne Vannicola (Wheeler) Marilyn Lightstone (Dr. Francis Gully) Victoria Snow (Amanda Kirke) Dean McDermott (Major Pierce) Originaltitel: Iron Eagle IV Regie: Sidney J. Furie Drehbuch: Michael Stokes Kamera: Curtis Petersen Musik: Paul Zaza Altersempfehlung: ab 16