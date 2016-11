Tele 5 22:35 bis 00:25 SciFi-Film Battle of Los Angeles USA 2011 2016-11-26 23:50 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken 70 Jahre nachdem sie Los Angeles einen Kurzbesuch abstatteten, kehren die Außerirdischen zurück und gehen diesmal richtig zur Sache. Da stellt sich dann auch gleich heraus, dass die genau für so einen Angriff eingerichtete Sondertruppe der US-Streitkräfte nicht viel zu melden hat. Doch glücklicherweise gibt es noch echte Helden wie den Luftwaffenpiloten Tyler Laughlin, der den bösen Besuchern aus dem All Paroli bietet. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Nia Peeples (Capt. Karla Smaith) Kel Mitchell (Lt. Tyler Laughlin) Dylan Vox (Capt. Pete Rodgers) Theresa June-Tao (Lt. Solano) Gerald Webb (Lt. Jeffery Newman) Edward DeRuiter (Capt. Arnstead) Darin Cooper (Capt. Hadron) Originaltitel: Battle of Los Angeles Regie: Mark Atkins Drehbuch: Mark Atkins Musik: Brian Ralston, Kays Al-Atrakchi Altersempfehlung: ab 16