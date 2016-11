ONE 22:45 bis 23:40 Krimiserie Happy Valley Schuld ist unumkehrbar GB 2014 2016-11-25 01:50 Stereo 16:9 Merken Kevin ist nervös, weil Ashley viel mehr Geld gefordert hat, als sie abgesprochen hatten. Außerdem steht Nevison kurz vor einer Panik, weil er nicht weiß, wie er so schnell eine solche Summe aufbringen soll. Er bittet Kevin, das Geld irgendwie aus der Firma zu ziehen, aber die Sache vor allen anderen geheim zu halten. Catherine setzt den Besitzer des China-Imbiss, wo sie Tommy zuletzt gesehen hat, auf ihn an. Er soll sie informieren, falls er zurückkommt. Lewis hat inzwischen herausgefunden, dass Tommy Ann in ihrer Gefangenschaft vergewaltigt hat. Er erzählt Ashley davon, doch Ashley lässt die Sache laufen. Als Lewis daraufhin Ann vor Tommy schützen will, reißt der seinen Sichtschutz vor Anns Augen herunter. Ann kennt jetzt sein Gesicht! Kevin vertraut sich seiner Frau an; er kann die Entführung nicht länger für sich behalten. Sie reagiert überraschend cool, und will Kevin helfen, das Ganze zu vertuschen. Catherine bekommt einen Anruf von Micky - er hat Tommy im Imbiss gesehen. Catherine macht sich sofort auf den Weg. Tommy ist weg, aber ihr fällt das Haus in der Milton Street auf, in dem er sich versteckt hält. Sie klopft, doch niemand öffnet. Catherine macht sich unverrichteter Dinge davon, aber Tommy ruft sofort bei Ashley an. Die Polizei war vor der Tür. Die Geisel muss unbedingt verlegt werden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah Lancashire (Catherine Cawood) Steve Pemberton (Kevin Weatherill) James Norton (Tommy Lee Royce) Adam Long (Lewis Whippey) Joe Armstron (Ashley Cowgill) George Costigan (Nevison Gallagher) Siobhan Finneran (Clare Cartwright) Originaltitel: Happy Valley Regie: Euros Lyn Drehbuch: Sally Wainwright Kamera: Ivan Strasburg Musik: Ben Foster Altersempfehlung: ab 12

