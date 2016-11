Angespannte Situation in der Dresdener Wohngemeinschaft: Nach seiner Flucht aus dem Gefängnis versteckt sich Momo seit einer Woche bei seinem Bruder Philipp. Während die anderen Bewohner Momo unterstützen, befindet sich Polizistin Nina in einem Gewissenskonflikt. Eigentlich wäre es ihre Pflicht, den Flüchtigen den Behörden zu übergeben. In den 'Aloisius Stub'n' geht es heiß her: Olaf bekommt unangemeldeten Besuch von der Steuerfahndung. Also muss er die Würstchen beiseite und die Geschäftsunterlagen auf den Tisch legen. Ein Unbekannter hat den Hausmeistersohn bei den Behörden angezeigt. In Google-Kalender eintragen