N24 Doku 22:05 bis 22:30 Dokumentation Science of Stupid - Wissenschaft der Missgeschicke D 2015 Merken Wie gelingt das perfekte Kunststück am Stufenbarren? Was hat simples Treppensteigen mit Physik zu tun? Und wodurch gewinnt man Halt beim Hinaufsteigen einer Leiter? Jochen Schropp präsentiert anhand zahlreicher Videobeispiele, dass sich die Grenzen der Physik auch durch riskante Stunts nicht austricksen lassen. Die Doku-Reihe "Science of Stupid" nimmt die missglückten Tricks mithilfe der Wissenschaft genauer unter die Lupe und erklärt, wie es richtig funktioniert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Science of Stupid

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 351 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 151 Min. Lost in Space

SciFi-Film

kabel eins 01:10 bis 03:20

Seit 101 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 81 Min.