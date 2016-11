N24 Doku 20:15 bis 21:05 Magazin Welt der Wunder Eisige Geschosse von oben: Was verraten Hagelkörner über unser Wetter? Eisige Geschosse von oben: Was verraten Hagelkörner über unser Wetter? D 2015 Merken Wer schon einmal in einen richtigen Hagelsturm geraten ist, weiß, wie gefährlich die Körner von oben werden können. Schäden in Milliardenhöhe, verursacht durch die kleinen und großen Eisgeschosse, sind keine Seltenheit. In Deutschland fallen 90 Prozent allen Hagels zwischen Mai und August. "Welt der Wunder" nimmt die Eiskugeln einmal unter die Lupe. Außerdem: Wie entstehen bunte Geranien? Was macht Pfeffer so beliebt? Zeitlose Tragetaschen - wie werden Plastiktüten hergestellt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder