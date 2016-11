N24 Doku 17:40 bis 18:40 Dokumentation Superschiffe - Jack-up Vessel Neptune CDN 2012 Merken Die Errichtung von 30 Windturbinen in gerade einmal fünf Monaten - das ist selbst für die "Neptune", ein hochmodernes Installationsschiff, keine einfache Mission. Entstehen wird dabei einer der größten Windparks in Kontinentaleuropa: der Offshore-Windpark Thorntonbank in der südlichen Nordsee vor der belgischen Küste. Doch ein brandneues Schiff kann auch unvorhersehbare Herausforderungen mit sich bringen. Wird sich die "Neptune" bei ihrem ersten Auftrag beweisen können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mighty Ships