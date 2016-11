N24 Doku 08:35 bis 09:15 Magazin Welt der Wunder Meteoritenschwert: Was hält das Eisen aus dem All aus? Meteoritenschwert: Was hält das Eisen aus dem All aus? D 2015 Merken Schwerter mit überirdischen Kräften gehören seit jeher zur Welt der Mythen. Dafür wurde nicht irgendein Eisen verwendet, sondern Metall aus Meteoritengestein. "Welt der Wunder" testet, was diese besonderen Schwerter können. Außerdem: Macht Milch krank? Auf Shoppingtour im Weltraumladen - welche Alltagsprodukte kommen von den Sternen? Und: Nachgeforscht - welche Klischees erfüllen Männer wirklich? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder