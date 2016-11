Sky Sport Austria 13:00 bis 15:00 Fußball Fußball: UEFA Europa League KRC Genk - SK Rapid Wien, Gruppenphase 5. Spieltag Stereo 16:9 HDTV Merken Zur Halbzeit 0:2 zurück in Sassuolo. Der Italo-Drops schien für Rapid gelutscht. Doch Ex-Trainer Mike Büskens hatte bei der Einwechslung der Stürmer Matej Jelic und Giorgi Kvilitaia ein goldenes Händchen. Der Kroate Jelic schoss in der 86. Minute den Anschlusstreffer und der Georgier Kvilitaia besorgte in der 89. Minute den glücklichen, aber nicht unverdienten Ausgleich. "Durch die beiden Einwechselspieler haben wir uns mit dem Unentschieden belohnt", sagte Büskens, "wir sind jetzt im direkten Vergleich mit Sassuolo vorne, brauchen aber weitere Punkte, am besten gleich in Genk." Durch das Remis rangieren die Hütteldorfer mit fünf Punkten auf drei, einen Zähler hinter Bilbao und Spi. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie