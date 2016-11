RBB 20:15 bis 21:45 Reportage Kesslers Expedition Mit der Seifenkiste an der Oder (1/2) D 2016 2016-11-25 00:50 HDTV Neue Staffel Merken Michael Kessler geht gerne mal an Grenzen und das ist bei seiner nächsten "Expedition" für den rbb wörtlich zu nehmen: Michael Kessler ist mit einer winzigen Seifenkiste an der Oder unterwegs. Er startet auf einem der schönsten Radwege Deutschlands, im kleinen Örtchen Neißemünde, wo die Oder erstmals Deutschland erreicht. Dann folgt er dem Grenzfluss Richtung Norden bis zur Ostsee. Reisestationen sind Eisenhüttenstadt, Frankfurt (Oder), Küstrin, Hohenwutzen und Schwedt, auch ein Abstecher ins polnische Stettin ist geplant. Wieder zurück in Deutschland schwenkt Kessler ins Landesinnere Richtung Ueckermünde, setzt nach Usedom über und will das Stettiner Haff bewundern. Erster Halt auf Usedom ist Kamminke. Über die Insel geht es dann zum Zielort Swinemünde. Michael Kessler fährt diesmal eine winzige Seifenkiste, die zwar motorisiert ist, aber nicht nur in Sachen Bequemlichkeit eine Herausforderung wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Kessler Originaltitel: Kesslers Expedition