RTL II 04:15 bis 06:10 Actionfilm Steven Seagal's the Keeper USA 2009 16:9 Dolby Digital HDTV Nachdem ihn sein korrupter Partner umbringen wollte, liegt der knallharte und doch grundehrliche Cop Roland Sallinger schwerverletzt im Krankenhaus und erholt sich von seinen Verletzungen. Er beschließt nun seinen Job aufzugeben und in New Mexiko unterzutauchen. Doch kurz darauf bittet ihn ein Freund darum, sich um dessen Tochter Nikita zu kümmern, die nun schon mehrmals entführt werden sollte. Da Roland darin keine große Herausforderung sieht, übernimmt der erfahrene Cop den scheinbar einfachen Job. Doch das erwartete "Babysitten" entpuppt sich als ernstzunehmende Aufgabe. Schon bald steckt Roland mittendrin in einem ausgewachsenen Unterweltkrieg. Schauspieler: Steven Seagal (Roland) Liezl Carstens (Nikita Wells) Arron Shiver (Mason Silver) Johnnie Hector (Manuelo) Steph DuVall (Conner Wells) Luce Rains (Jason Cross) Kevin Wiggins (Det. Simon Pacheco) Originaltitel: The Keeper Regie: Keoni Waxman Drehbuch: Paul A. Birkett Kamera: Nathan Wilson Musik: Philip White Altersempfehlung: ab 18