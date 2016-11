RTL II 20:15 bis 22:20 Actionfilm Fast & Furious - Neues Modell. Originalteile. USA 2009 2016-11-27 18:00 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Ex-Häftling Dominic "Dom" Toretto flüchtete vor acht Jahren nach Südamerika. Nun versucht er zusammen mit seiner Freundin Letty ein neues Leben zu beginnen. Als er aber erfährt, dass seine Verfolger noch immer hinter ihm her sind, verlässt er seine Geliebte. Kurz darauf erreicht ihn die Nachricht, dass Letty ermordet wurde. Um seine Freundin zu rächen, kehrt Dom zurück in die USA. Dort trifft er auf seinen ehemaligen Widersacher, den FBI-Agent Brian O'Conner. Dieser ist derzeit auf der Suche nach dem psychopatischen Drogenbaron Arturo Barga. Schnell wird klar, dass O'Conner und Dom in Barga einen gemeinsamen Feind gefunden haben, der auch für den Mord an Letty verantwortlich ist. Um Barga auszuschalten, sind die beiden gezwungen zusammen zu arbeiten und sich zu vertrauen. Auf der Suche nach Rache kommt es zu abenteuerlichen Rennen und wilden Verfolgungsjagden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vin Diesel (Dominic Toretto) Paul Walker (Brian O'Conner) Michelle Rodriguez (Letty) Jordana Brewster (Mia) John Ortiz (Campos) Laz Alonso (Fenix) Gal Gadot (Gisele) Originaltitel: Fast & Furious Regie: Justin Lin Drehbuch: Chris Morgan, Gary Scott Thompson Kamera: Amir M. Mokri Musik: Brian Tyler Altersempfehlung: ab 12